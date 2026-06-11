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11 июня 2026 в 16:40

Появились новые подробности о пожаре в старинном русском храме

Спасатели полностью потушили пожар в Свято-Никольской церкви в Ессентуках

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Спасателям удалось полностью потушить пожар в Свято-Никольской церкви в Ессентуках, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Ставрополью в мессенджере МАКС. По данным ведомства, площадь возгорания составляла 300 квадратных метров, а к тушению привлекали 54 человека и 14 единиц техники.

Пожар в Свято-Никольской церкви полностью ликвидирован. Площадь составляла 300 кв. метров. Всего были привлечены 54 человека и 14 единиц техники, — говорится в сообщении.

Деревянный храм, построенный казаками в 1826 году по проекту братьев Бернардацци, выгорел полностью. Глава города Владимир Крутников в мессенджере МАКС заявил, что церковь восстановят. Богослужения на территории продолжат — их будут проводить в уцелевшем крестильном храме.

Ранее в Сети появились кадры крупного пожара в храме. Пламенем была полностью объята верхняя часть деревянной церкви.

До этого сообщалось, что прокуратура Ставропольского края организовала проверку по факту пожара. Специалисты установят причины возгорания и оценят соблюдение условий пожарной безопасности в храме.

Регионы
Ставропольский край
Ессентуки
церкви
пожары
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