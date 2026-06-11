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11 июня 2026 в 09:39

Полыхающий в Ессентуках Свято-Никольский храм попал на видео

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Появились кадры крупного пожара в Свято-Никольском храме на улице Оборонной в Ессентуках Ставропольского края. Сейчас пламенем полностью объята верхняя часть деревянной церкви. Факт ЧП мэр города Владимир Крутников подтвердил в своем канале на платформе МАКС

По его словам, экстренные службы оперативно прибыли на место. Позже информацию подтвердили в ГУ МЧС России по региону. Площадь пожара составляет около 300 квадратных метров.

По уточненной информации, эвакуация не производилась. Погибших и пострадавших нет. В реагировании от РСЧС задействовано 54 человека и 14 единиц техники, — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Свято-Никольский храм был построен в 1926 году. Прокуратура Ставропольского края организовала проверку по факту пожара. Специалисты установят причины возгорания и оценят соблюдение условий пожарной безопасности в храме.

До этого стало известно, что пожар в здании музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» полностью потушили. Огонь вспыхнул после атаки беспилотника ВСУ. Пожару на площади 600 квадратных метров был присвоен четвертый — наивысший ранг сложности.

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