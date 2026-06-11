Пожар в здании панорамы «Оборона Севастополя» потушили

Пожар в здании музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» полностью потушили, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС в мессенджере МАКС. Огонь вспыхнул после атаки беспилотника ВСУ.

Пожар в здании Панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» ликвидировал городской пожарно‐спасательный гарнизон. <...> Полностью пожар площадью 600 квадратных метров ликвидировали в 08:00, — рассказали в ведомстве.

К тушению возгорания были привлечены 83 человека и 22 единицы техники, в том числе от МЧС 36 специалистов и 11 автомобилей. Пожару был присвоен четвертый — наивысший ранг сложности.

Ранее из здания музея удалось вынести три поврежденных огнем фрагмента живописного полотна. Директор музея обороны Севастополя Михаил Смородкин подтвердил, что удар был нанесен в 02:48 10 июня. По его словам, имеющиеся записи камер видеонаблюдения свидетельствуют о том, что беспилотник влетел непосредственно в крышу здания по определенной траектории.

До этого представитель МИД России Мария Захарова отметила, что объект будет восстановлен, а виновные понесут суровое наказание. Дипломат подчеркнула, что после Великой Отечественной войны музей уже возрождался из руин и нет сомнений в его восстановлении и на этот раз.