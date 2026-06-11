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11 июня 2026 в 09:31

Храм с 200-летней историей загорелся в Ставропольском крае

Свято-Никольский храм 1826 года постройки вспыхнул в Ессентуках

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Свято-Никольский храм, построенный в XIX веке, загорелся в Ессентуках, пишет Telegram-канал «112». По его информации, площадь пожара достигла 300 квадратных метров. Причины возгорания сейчас выясняются. Прокуратура Ставропольского края организовала проверку.

По предварительным данным, утром 11.06.2026 произошло возгорание в здании православного храма на улице Оборонной города Ессентуки, — сообщили в ведомстве.

Свято-Никольский храм в Ессентуках был построен казаками в 1826 году по проекту братьев Бернардацци. Он считается одним из старейших храмов Ставропольского края и не закрывался даже в советские годы. В храме хранятся памятные доски с именами казаков, отличившихся в Русско-турецкой войне 1877–1878 годов и Русско-японской войне 1904–1905 годов.

Ранее в Севастополе произошло пять пожаров из-за осколков украинских беспилотников. Кроме того, поступила информация о точечных повреждениях в восьми многоквартирных домах в Гагаринском районе и в двух — на Корабельной стороне. Губернатор города добавил, что осколками перебило газовую трубу в районе Рыбацкого причала.

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