Выпускницы детдома годами не заявляли о насилии из-за страха

Выпускницы детдома в Ессентуках на протяжении многих лет не решались сообщить о пережитом насилии со стороны педагога, опасаясь, что им не поверят из-за давности произошедшего, сообщила РИА Новости лидер движения «Сдай педофила» Анна Левченко. По ее словам, решиться на обращение пострадавших побудило известие о том, что мужчина получил еще одно педагогическое образование и продолжает работать с детьми.

Девочки годами боялись обратиться, они думали, что раз это было уже давно, то им никто не поверит, так как много лет прошло с тех пор, как это происходило в детском доме. Еще боялись, что если вдруг недостаточно будет доказательств — их обвинят в клевете, — заявила собеседница агентства.

Во вторник, 16 июня, одна из выпускниц ессентукского детского дома позвонила на горячую линию движения «Сдай педофила». В результате в четверг следственное управление СК по Ставропольскому краю сообщило о задержании 64-летнего подозреваемого. Ему вменяется совершение насильственных действий в отношении нескольких воспитанниц детдома в период с 2012 по 2016 год. По делу возбуждено уголовное дело.

На допросе задержанный признал свою вину. В ходе следственных мероприятий у него были изъяты электронные устройства. На них он фиксировал совершаемые противоправные действия.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали москвича, который несколько лет выдавал себя в интернете за 14-летнюю девочку и знакомился с несовершеннолетними мальчиками. По предварительным данным, извращенец создавал фейковые аккаунты в Telegram, VK и различных сервисах знакомств для поиска потенциальных жертв.