Дроны ВСУ ударили по гражданской инфраструктуре в Волгограде Бочаров: пять человек пострадали при атаке ВСУ на Волгоградскую область

В ночь на 31 июля подразделения ПВО Минобороны России отражали массированную атаку украинских беспилотников на объекты в Волгоградской области. Из-за попаданий БПЛА по гражданским объектам пострадали минимум пять человек, сообщил губернатор Андрей Бочаров в своих социальных сетях.

В результате попадания БПЛА в течение ночи были зафиксированы возгорания на промышленном предприятии топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда, а также на складских помещениях в Дзержинском районе, — уточнил губернатор.

На месте работают оперативные службы, ликвидация пожаров продолжается. Пятеро пострадавших госпитализированы, им оказывается вся необходимая помощь. Сведения о других разрушениях и жертвах уточняются.

Ранее Минобороны на платформе МАКС проинформировало, что российские силы противовоздушной обороны за 12 часов сбили 59 украинских беспилотников. Уточняется, что вражеские дроны были перехвачены в небе над семью регионами страны. Работа проводилась над территориями Белгородской, Кировской, Курской, Ростовской областей, Республики Крым, Республики Удмуртия и Пермского края. Силы ПВО были активизированы в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени.