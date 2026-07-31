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31 июля 2026 в 05:00

Стало известно, что повышает риск развития цистита летом

Врач Васильев: длительное пребывание в мокром купальнике повышает риск цистита

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Длительное пребывание в мокром купальнике и обезвоживание в жару значительно повышают риск развития цистита летом, заявил NEWS.ru директор филиалов сети лабораторий «KDL Медскан» в Уфе Артем Васильев. По его словам, в теплый сезон объем выделяемой мочи уменьшается, поэтому бактерии надолго задерживаются в организме.

Важный и при этом недооцененный многими фактор риска развития цистита — обезвоживание. В жаркую погоду люди интенсивно потеют и теряют жидкость, воды при этом многие пьют недостаточно. Из-за этого объем мочи уменьшается, а сама она становится более концентрированной. Бактерии, попавшие в мочевыводящие пути, не вымываются, риск инфекции и развития воспаления увеличивается. Второй летний фактор, провоцирующий цистит, ― купание в открытых водоемах, переохлаждение тела в воде и длительное нахождение в мокром купальнике, — пояснил Васильев.

В свою очередь руководитель медицинского департамента сети лабораторий «KDL Медскан» Ольга Малиновская в беседе с NEWS.ru заявила, что с приступами цистита пациенты обращаются почти на треть чаще именно в теплый сезон. По ее словам, женщины более уязвимы перед этим недугом по сравнению с мужчинами.

Для многих цистит связан с переохлаждением. Однако статистика показывает, что пик заболеваемости приходится не на холодные зимние месяцы, а на летний сезон. Врачи отмечают, что с приступами в летние месяцы пациенты, в основном женщины, обращаются почти на треть чаще, чем зимой. Они борются с этим недугом чаще мужчин. На каждые 20–30 представительниц слабого пола с циститом приходится лишь один мужчина с таким диагнозом. Главная причина этого ― анатомические особенности, — заключила Малиновская.

Ранее врач Андрей Каприн рассказал, что здоровый образ жизни и регулярные профилактические осмотры существенно снижают риск развития онкологических заболеваний. Он отметил, что обследования позволяют обнаружить болезнь в тот момент, когда та наиболее поддается лечению.

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