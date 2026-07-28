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28 июля 2026 в 16:50

Психолог объяснил, с чем связан запрос общества на создание женского такси

Психолог Самбурский: запрос на создание женского такси связан с тревожностью

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Запрос общества на создание женского такси связан с общей тревожностью — современные россиянки стали чаще бояться мужчин, а последние — опасаться, что их обвинят в домогательствах, объяснил в беседе с «Москвой 24» психолог Станислав Самбурский. Он отметил, что люди чрезмерно стремятся к выстраиванию и отстаиванию личных границ. По его словам, это желание нередко приводит к одиночеству.

Все началось с того, что общество стало больше анализировать свое поведение, требовать согласия и говорить о домогательствах. Это изменило социум, но вместе с пользой выросла тревожность: женщины стали заранее бояться мужчин, а мужчины — обвинений. Каждый старается обезопасить себя. Высокий крупный мужчина регулярно считывается как потенциальная опасность, хотя он еще ничего не сделал. Некоторые смотрят на физиологию и наклеивают ярлык: большой — значит, агрессивный мужчина, держись подальше, — высказался Самбурский.

По его мнению, некоторые женщины воспринимают представительницу своего пола за рулем как символ безопасности, а мужчину — как знак тревоги. Специалист напомнил, что надежность поездки нельзя гарантировать полом. Он призвал правильно отстаивать свои границы, уважая окружающих и избегая стереотипов.

Ранее автоэксперт Андрей Попков заявил, что для создания женского такси нужно будет устранить монополию на рынке перевозок — реализация этой идеи будет непростой, однако спрос на такую услугу точно будет. По его словам, подобные сервисы уже существовали в Москве, однако они обанкротились и проиграли в конкуренции с более крупными агрегаторами.

Общество
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психологи
такси
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