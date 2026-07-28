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28 июля 2026 в 17:03

Чубайс обжаловал иск «Роснано» на 5,5 млрд рублей

Чубайс обжаловал взыскание 5,5 млрд рублей убытков по проекту гибких планшетов

Анатолий Чубайс Анатолий Чубайс Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс и другие ответчики подали жалобы на решение о взыскании 5,5 млрд рублей убытков по проекту гибких планшетов. Защита требует отменить судебные акты, считая их «неправильными по сути» и принятыми с процессуальными нарушениями, сообщил РБК адвокат Павел Хлюстов.

Если суд первой инстанции просто закрыл процесс от общественности, то апелляционная инстанция пошла еще дальше и вовсе не известила нас о судебном заседании, — сказал адвокат.

Речь идет о возмещении ущерба, связанного с проектом Plastic Logic, который стартовал в 2009 году для создания в России производства гибких планшетов и внедрения их в образовательные учреждения, но так и не достиг заявленных целей. По данным компании, уже к 2012 году от запуска производства в РФ отказались, а инвестиции продолжили направляться в иностранные юрисдикции.

Ранее стало известно, что Девятый арбитражный апелляционный суд в Москве признал законным решение о взыскании с экс-главы «Роснано» 5,5 млрд рублей убытков по иску корпорации. Также по этому делу проходят и другие бывшие руководители компании.

Общество
Анатолий Чубайс
Роснано
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