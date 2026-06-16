В «Роснано» заявили о массовом выводе бюджетных денег за рубеж

В «Роснано» заявили о массовом выводе бюджетных денег за рубеж «Коммерсант»: в «Роснано» раскрыли серые схемы прежнего менеджмента

Значимая часть денег, выделенных на прошлые проекты «Роснано», намеренно выводилась за рубеж, а сами стартапы изначально не планировали доводить до финала, рассказал в интервью газете «Коммерсант» управляющий директор компании по корпоративной защите Михаил Маричев. По его словам, прежнее руководство активно использовало иностранные юрисдикции не в качестве технических инструментов, а ради размытия контроля.

Запутанная архитектура позволяла топ-менеджерам легко забирать себе будущую прибыль и скрывать ее от государства. Нынешняя команда намерена жестко пресекать подобные финансовые махинации ради защиты экономических интересов страны.

Ненормальна архитектура, при которой государственные средства уходят в иностранные юрисдикции, капитализируют бывший менеджмент и в итоге не способствуют развитию технологического суверенитета, — подчеркнул Маричев.

Он отметил, что международные форматы работы допустимы только при сохранении у компании реальных рычагов влияния. В противном случае любые разговоры о гибкости бизнеса становятся лишь удобной ширмой для кражи бюджетных средств.

Ранее АО «Роснано» направило в Арбитражный суд Москвы иск к экс-главе госкомпании Анатолию Чубайсу и еще шести бывшим руководителям с суммой требований около 16,6 млн рублей. Исковое заявление поступило в суд 8 июня и пока не принято к рассмотрению.