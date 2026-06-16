Раскрыто, как изменился Ельцин из-за показанных Чубайсом фотографий Сатаров: Ельцин изменил свою политику после показанных Чубайсом двух фотографий

Первый президент России Борис Ельцин кардинально изменил свою предвыборную кампанию после диалога со сторонником Анатолием Чубайсом, вспомнил помощник лидера Георгий Сатаров, занимавший свой пост в 1994–1997 годах. Тот показал Ельцину две фотографии — снимки 1991 и 1996 годов, после чего у президента началось «превращение», пишет «Лента.ру».

Разговор произошел в момент смены руководителей предвыборного штаба: Олега Сосковца заменял Виктор Илюшин. На заседании Чубайс продемонстрировал два снимка. На одном Ельцин в 1996 году был плотно окружен охранниками, а люди смотрели на него через их спины. На другом, сделанном в 1991 году, политик шел без оцепления, а охрана едва поспевала за ним.

Увидев это, Ельцин приказал начальнику Службы безопасности Александру Коржакову сделать встречи с людьми такими же, как в 1991 году. Выборы 1996 года прошли в два тура: 16 июня и 3 июля. Во втором туре Ельцин победил лидера КПРФ Геннадия Зюганова.

Ранее заведующий отделом стран Прибалтики в Институте стран СНГ Руслан Панкратов выразил мнение, что бывший президент СССР Михаил Горбачев развалил страну ради получения Нобелевской премии. По его мнению, у Советского Союза был альтернативный путь развития. Страна могла пойти к конфедеративной модели, сохранив внешнюю политику, армию и силовой блок.