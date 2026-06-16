Раскрыто, как изменился Ельцин из-за показанных Чубайсом фотографий

Первый президент России Борис Ельцин кардинально изменил свою предвыборную кампанию после диалога со сторонником Анатолием Чубайсом, вспомнил помощник лидера Георгий Сатаров, занимавший свой пост в 1994–1997 годах. Тот показал Ельцину две фотографии — снимки 1991 и 1996 годов, после чего у президента началось «превращение», пишет «Лента.ру».
Разговор произошел в момент смены руководителей предвыборного штаба: Олега Сосковца заменял Виктор Илюшин. На заседании Чубайс продемонстрировал два снимка. На одном Ельцин в 1996 году был плотно окружен охранниками, а люди смотрели на него через их спины. На другом, сделанном в 1991 году, политик шел без оцепления, а охрана едва поспевала за ним.
Увидев это, Ельцин приказал начальнику Службы безопасности Александру Коржакову сделать встречи с людьми такими же, как в 1991 году. Выборы 1996 года прошли в два тура: 16 июня и 3 июля. Во втором туре Ельцин победил лидера КПРФ Геннадия Зюганова.
Ранее заведующий отделом стран Прибалтики в Институте стран СНГ Руслан Панкратов выразил мнение, что бывший президент СССР Михаил Горбачев развалил страну ради получения Нобелевской премии. По его мнению, у Советского Союза был альтернативный путь развития. Страна могла пойти к конфедеративной модели, сохранив внешнюю политику, армию и силовой блок.