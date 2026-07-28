Высокопоставленный офицер ВСУ скончался при загадочных обстоятельствах

Замкомандира 43-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ по вооружению майор Константин Безноско умер при невыясненных обстоятельствах, сообщил ТАСС источник в российских силовых структурах. По его словам, офицер скончался еще неделю назад, 21 июля.

21 июля 2026 года при невыясненных обстоятельствах скончался майор Безноско Константин Степанович, занимавший должность заместителя командира 43-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ по вооружению, — отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что под Краматорском ликвидировали офицера группы планирования штаба 1-го механизированного батальона 44-й отдельной механизированной бригады ВСУ Ивана Ревацкого. По информации источников, это также произошло 21 июля.

До этого стало известно, что полковник украинских спецслужб Эдуард Сиренко, руководивший управлением Центра спецопераций СБУ, погиб при ударе по полигону в Киевской области во время выставки вооружений. Он также имел отношение к Главному управлению разведки Украины и ранее проходил службу в Ираке.