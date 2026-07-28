Автомобилистам раскрыли, как просто распознать плохой бензин на заправке

Плохой бензин на заправке можно распознать по резкому неприятному запаху, заявила в беседе с URA.RU кандидат технических наук и доцент кафедры «Химические технологии» ПНИПУ Анна Чучалина. Если он напоминает тухлые яйца, это признак избытка сернистых соединений в топливе, а если ацетон и растворитель — это указывает на наличие дешевых спиртов или ароматических добавок.

Качественный бензин всегда прозрачен, без мути, взвесей и осадка — это прямое требование ГОСТа, а нежелательные примеси выдают себя визуально. Цвет значения не имеет: стандарт разрешает любое окрашивание, кроме зеленого и голубого. Ориентироваться нужно не на оттенок, а на чистоту жидкости. Если видны хлопья, расслоение или темный осадок — это верные признаки воды, тяжелых компонентов или грязи. Такое горючее однозначно некачественное. Лучше не рисковать и не заливать его, а при возможности сообщить о нарушении в контролирующие органы, — посоветовала Чучалина.

Ранее в дептрансе Москвы призвали водителей быть внимательными в жаркую погоду, проветривать салон перед поездкой, парковать автомобиль в тени и не оставлять в машине детей и питомцев. Ведомство рекомендовало пить больше воды и следить за самочувствием.