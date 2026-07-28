Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
28 июля 2026 в 17:03

Автомобилистам раскрыли, как просто распознать плохой бензин на заправке

Доцент Чучалина: плохой бензин можно распознать по резкому неприятному запаху

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Плохой бензин на заправке можно распознать по резкому неприятному запаху, заявила в беседе с URA.RU кандидат технических наук и доцент кафедры «Химические технологии» ПНИПУ Анна Чучалина. Если он напоминает тухлые яйца, это признак избытка сернистых соединений в топливе, а если ацетон и растворитель — это указывает на наличие дешевых спиртов или ароматических добавок.

Качественный бензин всегда прозрачен, без мути, взвесей и осадка — это прямое требование ГОСТа, а нежелательные примеси выдают себя визуально. Цвет значения не имеет: стандарт разрешает любое окрашивание, кроме зеленого и голубого. Ориентироваться нужно не на оттенок, а на чистоту жидкости. Если видны хлопья, расслоение или темный осадок — это верные признаки воды, тяжелых компонентов или грязи. Такое горючее однозначно некачественное. Лучше не рисковать и не заливать его, а при возможности сообщить о нарушении в контролирующие органы, — посоветовала Чучалина.

Ранее в дептрансе Москвы призвали водителей быть внимательными в жаркую погоду, проветривать салон перед поездкой, парковать автомобиль в тени и не оставлять в машине детей и питомцев. Ведомство рекомендовало пить больше воды и следить за самочувствием.

Общество
водители
автомобилисты
советы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-футболист ЦСКА оценил перспективы команды в РПЛ
Политолог ответил, может ли Лумер повлиять на позицию Трампа по Украине
Молдавия заблокировала переговоры с Приднестровьем
Раскрыты подробности о состоянии мальчика, пострадавшего в Керчи из-за ВСУ
СК возбудил уголовное дело после гибели девочки в песчаном карьере
«Мы не можем»: Мерц признался, почему Германия не встанет против Израиля
Миллионы с марафонов Блиновской потратили на разведение рыбы в Вологде
Раскрыто, когда в Липецком крае можно заправлять машины без учета номеров
Врач предупредил о смертельной опасности стресса от побоев
Иран придумал наказание для стран-сторонников Трампа
В Госдуме заговорили об изменениях в порядке пересдачи ЕГЭ
Эксперт объяснил агрессивную позицию Украины по отношению к Ирану
Украинский дрон атаковал частный дом и ранил четырех человек
Личности всех участников конфликта с умершим ученым-аграрием установлены
В США раскрыли, чем российские удары по портам обернулись для Украины
В Берлине выросло число пострадавших в результате теракта
В Белом доме началась встреча Зеленского и Трампа
«Водитель мог остановить»: друг погибшего мальчика о трагедии с воротами
Платежная система Visa сократит тысячи сотрудников
Израиль уничтожил более 20 деревень на юге Ливана
Дальше
Самое популярное
Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот
Семья и жизнь

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж
Семья и жизнь

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.