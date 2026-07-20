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20 июля 2026 в 11:51

Московским автомобилистам дали советы в жару

Дептранс Москвы: водителям важно проветривать салон и пить больше воды в жару

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Из-за жары водителям в Москве стоит быть внимательными и проветривать салон перед поездкой, парковать автомобиль в тени и не оставлять в машине детей и питомцев, сообщает Telegram-канал департамента транспорта столицы. По его словам, чтобы поездка в жаркую погоду прошла комфортно и без происшествий, стоит обратить внимание на эти правила.

Ведомство рекомендовало пить больше воды и следить за самочувствием. Также важно учитывать, что тепловой удар и потеря сознания в машине в жару может произойти в течение пары минут, поэтому оставлять маленьких детей или животных одних в автомобиле опасно.

Также в дептрансе уточнили, что не следует оставлять легковоспламеняющиеся предметы и хранить емкости под давлением под открытым солнцем. А при признаках плохого самочувствия нужно остановиться в безопасном месте.

Ранее врач-нарколог Руслан Исаев заявил, что спиртные напитки в жару могут спровоцировать обезвоживание и тепловой удар. По его словам, высокая температура воздуха и этиловый спирт усиливают разрушительные действия на организм. Нарколог подчеркнул и влияние алкоголя в жару на людей с сердечно-сосудистыми проблемами. При употреблении алкогольных напитков в жару у них могут пойти осложнения на сердце.

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