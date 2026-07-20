Врач перечислила главные симптомы теплового удара

Спутанность сознания, головная боль и головокружение могут быть признаками теплового удара, рассказала «Газете.Ru» терапевт Юнна Розонова. Она отметила, что для перегрева не обязательно находиться под прямыми солнечными лучами.

Температура тела может подниматься выше 39–40 градусов. По мере ухудшения состояния появляются спутанность сознания, нарушение координации, заторможенность, а в тяжелых случаях — потеря сознания и судороги. Именно появление неврологических симптомов отличает тепловой удар от обычного перегрева, — рассказала Розонова.

Врач подчеркнула, что получить тепловой удар можно в душном помещении, автомобиле без кондиционера или при интенсивной физической нагрузке в жару. По ее словам, при первых признаках перегрева необходимо начать охлаждение организма.

Ранее кардиолог Елена Малышева рассказала, что при инсульте, в отличие от обморока на жаре, возникают неврологические симптомы. Она отметила, что у человека могут появиться онемение конечностей с одной стороны тела, асимметрия лица, нарушение речи, проблемы с мимикой и движением.