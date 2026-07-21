Европа кидает Зеленского: Болгария отказалась от поддержки Украины

Премьер-министр Болгарии Румен Радев проводит все более пророссийскую политику, отмечают западные СМИ. Он выступил за отказ от помощи Украине, выход из «коалиции желающих» и начало нормализации отношений с Москвой. Опрошенные NEWS.ru эксперты считают, что глава кабмина твердо настроен на сближение с РФ. Почему Радев «развернул» Болгарию и какие выгоды от этого получит Россия — в материале NEWS.ru.

Какие решения принял Радев

Западные СМИ обратили внимание на смену риторики правительства Болгарии. Le Monde пишет, что Румен Радев, занявший пост премьера страны в мае, постепенно отходит от общеевропейского курса и не скрывает пророссийских симпатий.

Так, на недавнем саммите «коалиции желающих» в Париже он объявил об отказе Софии от участия в ее деятельности. По словам Радева, болгарские власти не заинтересованы в продолжении военной помощи Украине и считают, что разрешить военный конфликт можно только дипломатическим путем.

Это уже вызвало критику внутри Болгарии. Весела Чернева, экс-советница по иностранным делам бывшего прозападного премьера Кирила Петкова, обвинила Радева в «развороте болгарской политики на 180 градусов». По ее словам, попытки премьера упрекнуть партнеров в разжигании конфликта «неразумны». Партия «Демократическая Болгария» также заявила, что Радев якобы «опасно изолировал» республику от «новой европейской политики безопасности».

Что говорит Радев о санкциях против России

Помимо выхода из «коалиции желающих», Болгария пригрозила наложить вето на 21-й пакет санкций ЕС против России, который сейчас обсуждается в Брюсселе. Поводом для этого стало включение в санкционные списки патриарха Кирилла и двух предпринимателей из РФ, имеющих бизнес в Болгарии.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Председатель форума Болгария — Россия, член национального Совета Болгарской социалистической партии Светлана Шаренкова в беседе с NEWS.ru напомнила, что Радев прежде уже выказывал готовность к сближению с РФ, а во время своей президентской кампании в 2016 году публично признавал Крым российским.

«У нас в Болгарии весной прошли внеплановые выборы, поменялось правительство. Радев, который был президентом девять лет, взял большинство в парламенте и стал премьер-министром. Его политика, которую он вел во время своего президентского мандата, не изменилась никак, поскольку он еще с 2022 года, с первого дня специальной военной операции, утверждал, что надо вести диалог с Россией, надо стремиться к переговорам и дипломатическому решению конфликта», — напомнила эксперт.

По ее словам, Радев апеллировал к двум основным тезисам: Россию невозможно победить на поле боя и, что важнее, нельзя выстраивать новую систему безопасности Европы, не учитывая интересов РФ.

«Будучи премьер-министром, Радев проводит политику, которую теперь можно назвать реальной, поскольку должность президента у нас все же более протокольная», — подчеркнула Шаренкова.

Однако историк спецслужб редактор сайта «История отечественных спецслужб и правоохранительных органов» Валентин Мзареулов усмотрел в новом курсе Софии элементы политического лавирования. Он напомнил NEWS.ru, что Болгария считается одним из основных производителей боеприпасов, которые подходят к советской технике и которые активно использовались ВСУ на старте СВО.

Рабочий арсенала производит боеголовки на одном из болгарских оружейных заводов Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Это так называемый калибр 152-мм по стандартам НАТО. Но сейчас практически вся техника, для которой этот калибр подходит, уже выбита Россией. Украине поставляются стандартные образцы НАТО. Соответственно, поставки советских вооружений, поставки боеприпасов советских калибров уже особого значения не имеют», — заметил аналитик.

По его мнению, болгарские власти поняли, что поддержка Киева для них больше не представляет интереса, поскольку у ВСУ нет шансов против российской армии, а план Запада по «стратегическому ослаблению» РФ провалился.

«Сейчас София начинает политику, которую можно назвать попыткой усидеть на двух стульях: она хочет и остаться частью Европы, и разыграть славянскую карту с историей о братских народах. Так было в конце Первой и Второй мировых войн. Для Софии заявления об отказе от финансирования Украины очень выгодны. Они не несут каких-то ощутимых рисков, поскольку тон здесь задает Венгрия: позиции Будапешта с вето на помощь Киеву вполне достаточно», — подчеркнул Мзареулов.

Сблизятся ли Россия и Болгария

Опрошенные NEWS.ru эксперты расходятся во мнениях о том, как смена курса Болгарии отразится на ее отношениях с Россией. По словам Шаренковой, Радев действительно стремится к нормализации с Москвой и проводит эту политику давно и последовательно.

«Наши глубокие исторические и традиционные связи по поводу истории, по поводу освобождения Болгарии, общие азбуки, общие религии долгое время не учитывались. А Радев всегда говорил об этих факторах открыто. Также в Болгарии работает самый большой на Балканах нефтеперерабатывающий комбинат „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“. Наше софийское метро связано с российскими технологиями, в частности с производством вагонов. Так что есть очень много общих интересов в экономическом плане», — отметила она.

Нефтеперерабатывающий комбинат ЛУКОЙЛ в Болгарии Фото: Shutterstock/FOTODOM

Шаренкова полагает, что дальнейшее сближение Москвы и Софии во время премьерства Радева вполне возможно.

«Понятно, что это не будет заявление Софии о выходе, например, из Евросоюза и НАТО. Подобное в нынешних политических реалиях невозможно. Но я надеюсь, что по экономическим, по культурным, по гражданским, по политическим вопросам наши страны пойдут на определенное сближение», — добавила политик.

Мзареулов же считает: если сближение Болгарии с Россией и наметится, это вряд ли существенно повлияет на общеевропейскую политику.

«Позиция малых европейских государств никак не влияет на ЕС и тем более на НАТО. О коренном переломе в отношениях с Россией можно было бы говорить в случае победы Марин Ле Пен на выборах во Франции и „Альтернативы для Германии“ — в ФРГ. Выгода, которую я вижу в вопросе Болгарии, — это возобновление использования нефтекомбинатом в Бургасе российской нефти. Но у меня есть большие сомнения, что такие перемены произойдут в ближайшее время. С политической точки зрения нельзя сказать о выгодах России от конфликта внутри ЕС по причине смены позиции Софии. Ее политический вес слишком незначителен, чтобы она как-то дополнительно дестабилизировала единство Запада по вопросу Украины», — резюмировал аналитик.

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