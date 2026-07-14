Болгария больше не будет участвовать в «коалиции желающих», заявил премьер-министр страны Румен Радев на саммите в Париже. По его словам, которые передает Bloomberg, урегулирование украинского конфликта возможно только через дипломатический подход.

Мы не участвуем в объединении, настаивающем на продолжение финансовой и военной помощи Украине, — отметил политик.

Ранее депутат Госдумы Леонид Слуцкий сообщил, что действия «коалиции желающих» ведут к дальнейшей эскалации конфликта. Об этом он высказался после того, как лидеры входящих в «коалицию» стран объявили о создании объединения против баллистических ракет.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва будет внимательно следить за встречей так называемой «коалиции желающих». Он добавил, что участники «коалиции» находятся в глубоком заблуждении, если рассчитывают на возможность нанесения стратегического поражения России.