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14 июля 2026 в 01:39

Слуцкий оценил новый шаг «коалиции желающих» по Украине

Слуцкий: «коалиция желающих» сделала новый шаг к эскалации конфликта на Украине

Леонид Слуцкий Леонид Слуцкий Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил в своем Telegram-канале, что действия «коалиции желающих» по Украине ведут к дальнейшей эскалации конфликта. Он высказался после того, как лидеры Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции, Великобритании и Украины объявили о создании объединения против баллистических ракет.

«Коалиция желающих» сделала еще один шаг в сторону эскалации украинского конфликта. Соглашение об «антибаллистической коалиции» — по сути, фрагментация внутри европейской партии войны, — написал депутат.

Он также обратил внимание на заявления лидеров стран о «оборонительном характере» создаваемой структуры. Слуцкий сравнил это с заявлениями о блоке НАТО, который ранее называл свою деятельность оборонительной.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль будет внимательно следить за встречей «коалиции желающих». В объединение входят страны, совершающие враждебные действия в отношении России. Песков также назвал «коалицию желающих» «коалицией подстрекателей войны» и заявил, что эта группа стран не хочет мира.

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