Киркоров похоронил родственников во второй раз

Киркоров похоронил родственников во второй раз Вывезенный из Болгарии прах бабушки и матери Киркорова перезахоронили в России

Народный артист России Филипп Киркоров перезахоронил прах матери и бабушки, перевезенный из Болгарии, на Троекуровском кладбище в Москве, сообщила РИА Новости представитель певца Екатерина Успенская. Церемония перезахоронения состоялась 28 июля.

Да, это так, — сказала она.

В беседе с изданием Metro Киркоров признался, что занимался этим вопросом целый год. Певец рассказал, что решить проблему помог МИД России.

Вы бы знали, чего мне стоило перевести урны с прахом из Болгарии, учитывая сегодняшнюю политическую ситуацию, санкции. Я год занимался этим вопросом! Но очень рад, что теперь мама и бабушка не на чужбине, а на родине, в России, где их всегда смогу навестить, поклониться, принести цветы, — рассказал Киркоров.

Ранее актер Александр Михайлов во время церемонии прощания с умершим поэтом-песенником Михаилом Ножкиным предложил установить ему памятник. По его словам, театральной и патриотической общественности надо создать комитет или организацию по установлению памятника на улице Черняховского.