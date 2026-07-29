Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
29 июля 2026 в 12:37

Киркоров похоронил родственников во второй раз

Вывезенный из Болгарии прах бабушки и матери Киркорова перезахоронили в России

Филипп Киркоров Филипп Киркоров Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Народный артист России Филипп Киркоров перезахоронил прах матери и бабушки, перевезенный из Болгарии, на Троекуровском кладбище в Москве, сообщила РИА Новости представитель певца Екатерина Успенская. Церемония перезахоронения состоялась 28 июля.

Да, это так, — сказала она.

В беседе с изданием Metro Киркоров признался, что занимался этим вопросом целый год. Певец рассказал, что решить проблему помог МИД России.

Вы бы знали, чего мне стоило перевести урны с прахом из Болгарии, учитывая сегодняшнюю политическую ситуацию, санкции. Я год занимался этим вопросом! Но очень рад, что теперь мама и бабушка не на чужбине, а на родине, в России, где их всегда смогу навестить, поклониться, принести цветы, — рассказал Киркоров.

Ранее актер Александр Михайлов во время церемонии прощания с умершим поэтом-песенником Михаилом Ножкиным предложил установить ему памятник. По его словам, театральной и патриотической общественности надо создать комитет или организацию по установлению памятника на улице Черняховского.

Шоу-бизнес
Болгария
Филипп Киркоров
похороны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российскую журналистку осудили по закрытому делу на 12 лет
У россиян исчезнут сведения о детях из одного документа
В «Калашникове» рассказали о росте продаж военной экипировки
Российская армия продвинулась в ДНР
Помог детям и был избит: кто виноват в смерти ученого Зезина — подробности
В Госдуме призвали верифицировать все сервисы знакомств
Диетолог оценила рецепт веганского тунца из арбуза
Стало известно, как Зеленский отправил в отставку Свириденко
Военным США на Ближнем Востоке грозит изъятие телефонов
Политолог ответил, в какой сфере Россия может сотрудничать с Евросоюзом
В Минэнерго взялись за топливо в Сибири и на Дальнем Востоке
Жительница Севастополя забыла, что угнала автомобиль в нетрезвом состоянии
Смертельная бактерия атаковала престижный район Нью-Йорка
Мирный житель пострадал при атаке ВСУ на один регион
В МВД раскрыли масштабы хищений с помощью Telegram
Психолог дала советы, как вернуться к работе после отпуска
Американский самолет-разведчик снова показался у границ России
Журналист высмеял предложение Зеленского Трампу
В деле о таинственной пропаже россиян в Таиланде появился новый поворот
Брат Блиновской раскрыл, на что готов пойти ради обжалования приговора
Дальше
Самое популярное
Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот
Семья и жизнь

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Охота на Starlink и заход американцев в Сумы: новости СВО к вечеру 26 июля
Россия

Охота на Starlink и заход американцев в Сумы: новости СВО к вечеру 26 июля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.