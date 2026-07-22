Болгария одобрила размещение самолетов американцев на своей авиабазе Парламент Болгарии разрешил США разместить свои самолеты на авиабазе Безмер

Парламент Болгарии поддержал размещение американских самолетов-заправщиков на авиабазе рядом с селом Безмер на юго-востоке страны, сообщило Болгарское национальное радио. Ранее премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что власти получили от США официальную ноту с просьбой разрешить размещение воздушных судов. После этого правительство передало вопрос на рассмотрение парламента.

Народное собрание разрешило США разместить самолеты-заправщики на авиабазе Безмер, — сказано в публикации.

По информации источника, за разрешение проголосовали 135 депутатов от партий «Прогрессивная Болгария» и «Движение за права и свободы». Против высказались 13 парламентариев. Представители оппозиционных Союза демократических сил, «Демократической Болгарии» и «Продолжаем перемены» не приняли участия в голосовании.

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