Налоговая вцепилась в покупательницу квартиры Долиной

Федеральная налоговая служба приостановила операции по счетам Полины Лурье, купившей квартиру певицы Ларисы Долиной в центре Москвы, следует из данных, которые есть в распоряжении РИА Новости. Решение о блокировке счетов было принято надзорным ведомством 6 июля.

Согласно данным, решение о приостановке операций по счетам Лурье было принято 6 июля из-за непредоставления налоговой декларации в течение 20 дней по истечении установленного срока, — говорится в материале.

Причиной санкций стало непредоставление Лурье налоговой декларации в течение 20 дней после истечения установленного законом срока. Женщина приобрела элитную недвижимость артистки в столице еще в 2024 году. Вскоре после завершения сделки народная артистка заявила, что стала жертвой обмана аферистов, заставивших ее продать жилье и отдать средства им. В декабре 2025 года Верховный суд принял окончательное решение, оставив право собственности на квартиру за Лурье, а за Долиной признал статус пострадавшей.

Ранее сообщалось, что в Лефортовском суде Москвы продолжается рассмотрение иска певицы к обманувшим ее злоумышленникам. В свою очередь Балашихинский городской суд признал право исполнительницы на компенсацию ущерба в 176 млн рублей. При этом певица призналась, что уже не верит в возможность взыскать всю сумму, но надеется на торжество справедливости.