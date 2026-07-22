Росгвардейцы задержали девушку за кражу летнего лука и 12 шоколадных яиц В Сергиевом Посаде 25-летняя девушка обчистила три магазина за один час

Жительница Сергиева Посада за час похитила из трех магазинов в торговом центре товары и 12 шоколадных яиц на общую сумму около 21 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе Росгвардии. На выходе из ТЦ ее задержали сотрудники ведомства. По данным росгвардейцев, 25-летняя женщина пошла на кражу вместе с ребенком.

Дама действовала оперативно и всего за один час обошла три магазина подряд. Из первого она вынесла стильный купальник, из второго — целый летний гардероб, а напоследок, в третьем, прихватила солнцезащитные очки для завершения образа и сразу 12 шоколадных яиц для сладкой жизни, — сообщили в ведомстве.

Ранее суд установил, что жительница, занимавшая должность начальника отделения почтовой связи Ноябрьского почтамта в Халясавэе и являвшаяся материально ответственным лицом, совершила хищение имущества на сумму свыше 520 тыс. рублей. Суд назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 270 тыс. рублей. Подсудимая уже возместила более 184 тыс. рублей, а оставшуюся часть суммы будут ежемесячно удерживать из ее зарплаты.