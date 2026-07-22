Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в соцсети Х сравнила недавние перестановки в командовании ВСУ со сменой стульев в горящем доме. Чиновница усомнилась в целесообразности подобных изменений, назвав их бесполезными.

Если вы поменяетесь стульями в горящем доме, дом будет продолжать гореть. Мой комментарий по поводу того, кто сражается за [бывшего главу Минобороны Украины Михаила] Федорова или против Федорова. Украина проигрывает, — констатировала она.

Ранее Мендель обратила внимание, что Владимир Зеленский сменил весь кабинет министров через неделю после того, как Киев получил финансирование от Евросоюза. Она напомнила, что это происходит не впервые. При этом ЕС проявляет удивительное терпение, которое можно объяснить лишь корыстными целями.

До этого выяснилось, что украинцы больше доверяют бывшему министру обороны, чем Зеленскому, что показал опрос социологической компании Rating Group за 20–21 июля. В поддержку экс-чиновника высказались 65% опрошенных, в то время как за лидера страны — 59%.