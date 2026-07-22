Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
22 июля 2026 в 19:36

В Киеве сравнили смену главкома ВСУ с перестановкой в горящем доме

Бывший пресс-секретарь Зеленского Мендель раскритиковала смену руководства ВСУ

Юлия Мендель Юлия Мендель Фото: Tarasov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в соцсети Х сравнила недавние перестановки в командовании ВСУ со сменой стульев в горящем доме. Чиновница усомнилась в целесообразности подобных изменений, назвав их бесполезными.

Если вы поменяетесь стульями в горящем доме, дом будет продолжать гореть. Мой комментарий по поводу того, кто сражается за [бывшего главу Минобороны Украины Михаила] Федорова или против Федорова. Украина проигрывает, — констатировала она.

Ранее Мендель обратила внимание, что Владимир Зеленский сменил весь кабинет министров через неделю после того, как Киев получил финансирование от Евросоюза. Она напомнила, что это происходит не впервые. При этом ЕС проявляет удивительное терпение, которое можно объяснить лишь корыстными целями.

До этого выяснилось, что украинцы больше доверяют бывшему министру обороны, чем Зеленскому, что показал опрос социологической компании Rating Group за 20–21 июля. В поддержку экс-чиновника высказались 65% опрошенных, в то время как за лидера страны — 59%.

Европа
Украина
ВСУ
Юлия Мендель
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пожар на складе зерна в российском регионе охватил 800 кв. м
Стало известно о переговорах Зеленского со спецпосланниками Трампа
Россиянам раскрыли, какое действие на работе может привести к увольнению
Россию атаковали 80 украинских дронов
Лыжница завершила карьеру в 18 лет после двух остановок сердца
Ребенка засосало в слив бассейна фитнес-клуба на глазах у матери
Олег Винник разводится с женой после новости о неизлечимой болезни сына
Раскрыто, сколько территорий потерял Киев при Сырском
Генетически уникальную безглазую рыбу обнаружили в США
Новые правила по счетчикам воды, продажа тайной виллы Воробьева: что дальше
Мадьяр продолжил выживать «ставленников» Орбана
Потомок сподвижника Петра I потерял сознание в ресторане Москвы
Налоговая вцепилась в покупательницу квартиры Долиной
«После ссоры»: раскрыты детали ухода найденной в Подмосковье девочки
Водитель маршрутки решил «проучить» ребенка-безбилетника
Подросток попал в смертельное ДТП в Пензенской области
В Киеве сравнили смену главкома ВСУ с перестановкой в горящем доме
Раскрыто состояние здоровья пострадавшей из-за дрона девочки
«Надо думать, что говоришь»: Дегтярев пригрозил Плющенко расплатой
Глава ФПБК нашел применение пустующему особняку Пугачевой и Галкина
Дальше
Самое популярное
Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа
Семья и жизнь

Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье
Общество

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом
Общество

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.