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22 июля 2026 в 17:50

Раскрыты детали удара ВС России по Одессе

ВС России поразили три склада с БПЛА в Одессе и Молодежном

ВС РФ ВС РФ Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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В самой Одессе и в 10 км от города поражены три склада с БПЛА, сообщили в Минобороны России. Дроны были предназначены для поставки Вооруженным силам Украины.

Кроме того, в городе Одессе и н. п. Молодежное (10 км юго-зап. Одесса) ударными БПЛА поражены три склада с беспилотными летательными аппаратами, предназначенными для поставки ВСУ, — говорится в сообщении.

Ранее Вооруженные силы России поразили два судна у порта Одесса и сухогруз в порту Николаев при помощи «Гераней». Отмечается, что они перевозили грузы в интересах Вооруженных сил Украины.

Также Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России ударили по балкеру и двум сухогрузам, которые перевозили грузы ВСУ в порты Одесса и Черноморск. Их поразили при помощи БПЛА.

Также сообщалось, что истребители-бомбардировщики ВКС России Су-34 уничтожили три пункта временной дислокации ВСУ. Ударам подверглись объекты противника в ДНР и Запорожской области. Летчики применили авиабомбы ФАБ с универсальными модулями планирования и коррекции.

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