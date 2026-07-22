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22 июля 2026 в 18:14

Жена нового главкома ВСУ попала в крупный скандал из-за слов о Зеленском

Жена Драпатого в 2019 году критиковала Зеленского и призывала отправить в ВСУ

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Жена нового главкома ВСУ Михаила Драпатого Юлия в 2019 году активно критиковала президента Украины Владимира Зеленского, когда тот только начинал политическую карьеру. На своей странице в соцсетях она репостила критические публикации о нем и даже призывала отправить его в ВСУ.

План Порошенко — вступление в НАТО, а план Зеленского — наркотики, — говорилось в одной из публикаций Драпатой.

Она также публиковала плакаты с лозунгами против Зеленского, а также заявляла, что политик плохо знает украинский язык, не верит в Бога и не служил в армии. По ее словам, президенту помог отец с хорошими связями, из-за чего она призывала отправить его в ВСУ. Сейчас большинство критических постов со страницы Драпатой удалены.

Что в политике нужны новые лица — правда. Что Зеленский новое лицо — неправда. У него нет лица, у него есть только маски, которые он, в силу профессии, всю жизнь меняет, — говорилось в одном из репостов на странице Драпатой.

Ранее военный эксперт капитан I ранга Василий Дандыкин заявлял, что кандидатура Михаила Драпатого на пост главнокомандующего ВСУ была навязана президенту Украины Владимиру Зеленскому Великобританией. По его словам, предшественник Драпатого Александр Сырский был «удобнее» для главы республики.
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