В Молдавии постановили ликвидировать оппозиционные партии

Апелляционная палата Молдавии распорядилась упразднить партии оппозиционного блока «Победа», передает IPN. В органе выразили уверенность, что политические объединения «Сила альтернативы и спасения Молдавии» (FASM), «Победа» и «Возрождение» являются преемниками запрещенной в стране партии «Шор».

Политическая партия «Сила альтернативы и спасения Молдавии» (FASM) признается последовательницей партии «Шор», которая была признана неконституционной постановлением Конституционного суда № 10 от 19 июня 2023 года. Политическая партия [FASM] ликвидируется, — зачитала судья одно из решений.

Ранее бывший премьер-министр Молдавии и лидер Партии развития и объединения Ион Кику внес в парламент страны проект постановления об импичменте президенту Майе Санду. Он возложил на главу государства ответственность за коррупционные скандалы.

До этого исполнительный секретарь блока оппозиционных партий «Победа» Марина Таубер заявила, что решение Александра Мунтяну покинуть пост премьера Молдавии свидетельствовало о постепенном падении режима президента страны. По ее словам, внутри и вокруг администрации главы государства усиливались конфликты, внутренние противоречия и споры.