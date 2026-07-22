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22 июля 2026 в 20:21

Лыжница завершила карьеру в 18 лет после двух остановок сердца

Австрийская лыжница Энгельхардт ушла из спорта после двух остановок сердца

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Австрийская лыжница Катарина Энгельхардт завершила карьеру в 18 лет из-за проблем со здоровьем, сообщает пресс-служба Федерации лыжного спорта Австрии. Спортсменка перенесла две остановки сердца и тяжелое воспаление сердечной мышцы.

К сожалению, спорт высших достижений больше не будет частью моей жизни. Лыжные гонки дали мне очень многое: я многому научилась, пережила немало счастливых моментов, но были и слезы. Моя жизнь изменилась в одно мгновение, — написала Энгельхардт.

По словам спортсменки, именно в сложные моменты человек понимает, как важно быть благодарным за каждый новый день. Лыжница отметила, что даже врачи в Линце считали, что она не выживет, но они ошиблись и уже через неделю перевели ее из реанимации.

Лучшим результатом в ее карьере стало серебро чемпионата Австрии по лыжным гонкам. Помимо этого, она поднималась на подиум на этапах юниорского Кубка мира.

Ранее капитан сборной Аргентины Лионель Месси сообщил партнерам по команде, что больше не сыграет за национальную сборную. Футболист представлял страну на поле в титульных матчах 2014 и 2022 годов.

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