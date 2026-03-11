Олимпиада и Паралимпиада — 2026
11 марта 2026 в 16:15

Россия забрала четвертое золото на Паралимпиаде

Лыжница Багиян выиграла четвертое золото для России на Паралимпиаде

Анастасия Багиян на XIV зимних Паралимпийских играх в Италии Анастасия Багиян на XIV зимних Паралимпийских играх в Италии Фото: Юрий Кочетков/РИА Новости
Российская лыжница Анастасия Багиян, выступающая в классе NS1 (спортсмены с нарушением зрения), выиграла гонку с раздельным стартом на 10 км на Паралимпийских играх, передает РИА Новости. Она преодолела дистанцию за 29 минут 39,7 секунды с ведущим Сергеем Синякиным.

Чешка Симона Бубеничкова заняла второе место, уступив победительнице 2 минуты 19,4 секунды. Ведущим ее выступления был Давид Шрутек. Третье место досталось немке Марии Леони Вальтер, которая проиграла победительнице более пяти минут, а ее выступление сопровождал Кристиан Красман.

Багиян завоевала четвертую золотую медаль для сборной России на этих Играх. До этого Иван Голубков выиграл гонку на 10 км с раздельным стартом, а Варвара Ворончихина победила в супергиганте. Всего российская команда завоевала шесть медалей: четыре золотых и две бронзовых.

Ранее сообщалось, что во время церемонии награждения на спортивных соревнованиях немецкая лыжница Линн Кацмайер и ее сопровождающий Флориан Бауманн продемонстрировали неуважение к российской чемпионке Багиян. Они отвернулись во время исполнения российского гимна, отказались снимать шапки и старались держаться на расстоянии от российских коллег на общей фотографии призеров.

