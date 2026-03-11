Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 марта 2026 в 17:22

Блогеру-иноагенту Кацу вынесли заочный приговор

Максима Каца заочно приговорили к девяти годам лишения свободы

Максим Кац Максим Кац Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Блогера Максима Каца (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) заочно приговорили к девяти годам заключения, сообщили в столичной прокуратуре. Кроме того, ему запрещено заниматься администрированием сайтов в течение шести лет.

С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры, путем частичного сложения приговоров, суд приговорил Каца к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет, сроком на шесть лет, — говорится в сообщении.

Ранее Хорошевский суд Москвы заочно арестовал блогера. Решение принято по новому уголовному делу о нарушении закона о деятельности иностранных агентов, обвиняя его по статье 330.1 УК РФ. Дело было возбуждено после его привлечения к административной ответственности.

В 2023 году Кац получил два штрафа по 50 и 40 тыс. рублей по статье 19.34 КоАП РФ (часть 4) за создание контента в интернете без указания на его принадлежность иностранному агенту. После этого он подал апелляцию, но Мосгорсуд отклонил ее.

иноагенты
блогеры
суды
приговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Депутат назвал важный нюанс идеи исключить аборты без медпоказаний из ОМС
В ООН обвинили США и Израиль в хаосе на Ближнем Востоке
Главу одного из округов Тверской области арестовали по делу о взятке
Макрон призвал «семерку» к объединению на фоне кризиса на Ближнем Востоке
Все утонули? Спасатели нашли тело мальчика в Москве-реке, что с остальными
Назван год открытия московской станции «Гольяново»
Востоковед описал последствия наземной операции США в Иране
Раскрыт масштаб разрушений в Брянске после атаки ВСУ
Военэксперт раскрыл, какие проблемы существуют у израильской ПВО
Выяснился неожиданный факт о публикации документов об Эпштейне и Блэре
Барбра Стрейзанд получит почетную награду в Каннах
Ученые оценили, сколько золота люди отправляют на помойку в технике
В Иране пригрозили США нефтяным ударом
Стармер знал о рисках назначения Мандельсона послом в США
«100 метров в секунду»: Иран собирается применить новый вид ракет
Наступление ВС России на Сумы 11 марта: новые рубежи, Червоная Заря
«Надо полностью уничтожать»: как Россия отомстит за зверский обстрел Брянска
Апелляционная жалоба на приговор рэперу Гуфу поступила в суд
Орбан и его семья начали получать угрозы от экс-генерала СБУ
Россиянин-шпион внесен в список террористов
Дальше
Самое популярное
Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.