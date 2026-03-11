Блогеру-иноагенту Кацу вынесли заочный приговор

Блогера Максима Каца (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) заочно приговорили к девяти годам заключения, сообщили в столичной прокуратуре. Кроме того, ему запрещено заниматься администрированием сайтов в течение шести лет.

С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры, путем частичного сложения приговоров, суд приговорил Каца к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет, сроком на шесть лет, — говорится в сообщении.

Ранее Хорошевский суд Москвы заочно арестовал блогера. Решение принято по новому уголовному делу о нарушении закона о деятельности иностранных агентов, обвиняя его по статье 330.1 УК РФ. Дело было возбуждено после его привлечения к административной ответственности.

В 2023 году Кац получил два штрафа по 50 и 40 тыс. рублей по статье 19.34 КоАП РФ (часть 4) за создание контента в интернете без указания на его принадлежность иностранному агенту. После этого он подал апелляцию, но Мосгорсуд отклонил ее.