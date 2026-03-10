Штрафы, уголовные дела и долги: куда пропал актер Артур Смольянинов

Российский суд оштрафовал актера Артура Смольянинова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) на десятки тысяч рублей. По какой причине назначены штрафные санкции, какие долги и другие финансовые обременения есть у артиста, куда пропал Смольянинов?

Что известно о штрафах Смольянинова, уголовные дела

Таганский суд Москвы оштрафовал на 45 тысяч рублей Смольянинова за нарушение правил деятельности иностранного агента. В материалах дела говорится, что актер разместил материал на платформе YouTube без указания, что это было сделано иноагентом.

Помимо этого, Смольянинов заочно обвиняется в дискредитации ВС России (а именно ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). По версии следствия, в декабре 2022-го — январе 2023-го сотрудники интернет-издания, признанного нежелательным в России, записали высказывания артиста с заведомо ложной информацией о действиях российских войск. В 2023 году запись была размещена в открытом доступе на популярном видеохостинге.

29 октября 2024 года Басманный суд Москвы заочно арестовал Смольянинова по ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ. Тогда же актера объявили в федеральный розыск, а после и в международный. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в Генпрокуратуре. Статья обвинения предполагает от штрафа в размере 3–5 млн рублей до лишения свободы на срок 5–10 лет.

Артур Смольянинов Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Какие долги у Смольянинова

В октябре 2025 года судебные приставы вновь открыли исполнительное производство в отношении Смольянинова в целях взыскать неоплаченные долги по кредитам. В материалах говорится, что актер не уплатил в установленный срок по взятому в Сбербанке кредиту. Приставы должны были принудительно взыскать с артиста 95 тысяч рублей.

В отношении Смольянинова было возбуждено 44 исполнительных производства на сентябрь 2025-го. Он должен был оплатить штрафы за нарушения ПДД, парковку, дискредитацию ВС РФ, невыплаченный кредит.

Приставы наложили арест на автомобиль актера. Если бы он не рассчитался с долгами, машину бы продали в счет погашения задолженности. После этого артист выплатил 159 тысяч рублей.

Куда пропал Артур Смольянинов

После начала СВО Смольянинов покинул Россию. Находясь за пределами страны, он начал критиковать политику властей. Актер утверждал, что готов выступать на стороне Украины в конфликте. Артист говорил, что не возражает против ядерного удара по России. Смольянинова признали иноагентом в 2023 году.

По данным СМИ, Смольянинов переехал в Латвию в 2022 году, где собирался играть в театре. Однако языковой барьер не позволил планам сбыться. Артисту пришлось петь в переходах и выступать перед эмигрантами в барах.

Также сообщалось, что Смольянинов работает ведущим подкаста на немецком телеканале и дает уроки актерского мастерства. Тем не менее обзавестись собственным жильем ему так и не удалось.

В одном из интервью актер пожаловался, что в эмиграции ему постоянно приходится искать деньги, заниматься оформлением документов, придумывать новые способы заработка.

