Актер-иноагент оказался должен России десятки тысяч рублей Суд наложил на иноагента Смольянинова штраф в 45 тыс. рублей

Таганский районный суд Москвы назначил актеру Артуру Смольянинову (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) административный штраф за нарушение закона об иноагентах, сообщает РИА Новости. Его обязали выплатить государству 45 тыс. рублей.

Назначить наказание в виде административного штрафа в размере 45 тыс. рублей, — огласила решение судья.

В отношении Смольянинова инициировано уголовное производство по подпунктам «б» и «д» второй части статьи 207.3 Уголовного кодекса. Его обвиняют в распространении недостоверных сведений о действиях российских Вооруженных сил. Рассмотрение этого дела по существу состоится в Басманном суде 30 марта.

Актер уже объявлен в международный розыск. Его заочно приговорили к аресту.

Ранее сотрудники Федеральной службы судебных приставов возобновили исполнительное производство в отношении Смольянинова. Теперь с него будет взыскана задолженность по кредитам, которую он не оплатил. Артист не внес в установленный срок платежи по кредиту.

До этого промоутер Игорь Сенгер отмечал, что уехавший из РФ после начала спецоперации Смольянинов сейчас дает концерты на немецких площадках, но делает это безвозмездно. Немецкие зрители не спешат платить за его творчество.