Ходорковский обзавелся новым штрафом

Таганский суд Москвы назначил штраф в размере 30 тыс. рублей бывшему владельцу ЮКОСа Михаилу Ходорковскому (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), сообщает ТАСС. Санкции наложены за нарушение правил деятельности иноагента.

Признать Ходорковского М. Б. виновным по ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение правил деятельности иноагента) и назначить ему штраф на сумму 30 тыс. рублей, — сказал судья.

Ранее прокуратура Петербурга направила в суд уголовное дело в отношении рэпера Oxxxymiron (Мирон Федоров — внесен Минюстом РФ в список иноагентов), обвиняемого в уклонении от обязанностей иноагента. Надзорное ведомство утвердило заключение, материалы переданы мировым судьям для рассмотрения по существу. Музыканту инкриминируют нарушение ч. 2 ст. 330.1 УК РФ.

До этого мировой суд в Москве вынес заочный приговор телеведущей Татьяне Лазаревой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) по той же статье. Ее повторно признали виновной в уклонении от исполнения обязанностей иноагента и приговорили к семи годам колонии общего режима с запретом администрировать сайты в течение четырех лет.