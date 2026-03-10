Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 марта 2026 в 13:57

Глава рязанской УК попал за решетку из-за жуткого инцидента с наледью

Главу УК в Рязани задержали после гибели девушки от падения наледи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Руководитель управляющей компании был задержан в Рязани по делу о гибели 27-летней девушки, на которую 4 марта упала наледь с крыши дома на Первомайском проспекте, сообщило региональное СУ СК в MAX. Следствие квалифицирует происшествие как оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека по неосторожности.

Следователем Московского межрайонного следственного отдела города Рязани Следственного управления СК России по Рязанской области по уголовному делу об оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека (п. в ч. 2 ст. 238 УК РФ), задержан руководитель управляющей компании, — говорится в сообщении.

Ранее в управлении Следственного комитета России по Санкт-Петербургу сообщили, что 22-летняя девушка пострадала от падения ледяной глыбы в переулке Крылова. По факту травмирования возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Кроме того, пресс-служба МЧС России сообщила, что при обрушении кровли цеха на улице Заводской в Тульской области погиб один человек, еще один остался под завалами. По предварительным данным, крыша рухнула под тяжестью снега и льда.

Рязань
управляющие компании
задержания
наледь
уголовные дела
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Крупнейший банк Индии отказался проводить платежи за российскую нефть
В АТОР назвали страну, из которой российские туристы не могут вернуться
Иркутские полицейские выявили 51 пьяного водителя в ходе рейда на 8 Марта
Стало известно, сократит ли Россия добычу нефти на фоне ситуации в Иране
Алибасов-младший раскрыл правду о личной жизни отца
В посольстве РФ рассказали, пострадали ли россияне при обстрелах Израиля
Трамп ответил на избрание Моджтабы Хаменеи лидером Ирана
«Провал Пентагона»: как Зеленский похоронил проект США по развалу России
Врач-мошенник тайно «настругал» 16 детей от пациенток
Детей накормили плесневелыми котлетами в российской школе
Российская армия сможет защищать граждан за рубежом
«Разнесла полквартиры»: сын Алибасова рассказал о поведении своей жены
Профессор ответил, сохранит ли общепит заведения при отсутствии НДС
Пономарев раскрыл, почему «Зенит» проиграл «Оренбургу»
Депутат отреагировал на убийство прихожан РПЦ в Нигерии
Россиянка обвинила воспитательницу в избиении дочери
Политолог оценил отчаянные попытки Трампа сохранить лицо в войне с Ираном
Сразу три российских университета получили предостережения
В России могут расширить возможности использования маткапитала
Озвучена версия Алибасова-младшего после обвинений супруги в насилии
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака
Здоровье/красота

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.