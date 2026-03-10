Глава рязанской УК попал за решетку из-за жуткого инцидента с наледью Главу УК в Рязани задержали после гибели девушки от падения наледи

Руководитель управляющей компании был задержан в Рязани по делу о гибели 27-летней девушки, на которую 4 марта упала наледь с крыши дома на Первомайском проспекте, сообщило региональное СУ СК в MAX. Следствие квалифицирует происшествие как оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека по неосторожности.

Следователем Московского межрайонного следственного отдела города Рязани Следственного управления СК России по Рязанской области по уголовному делу об оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека (п. в ч. 2 ст. 238 УК РФ), задержан руководитель управляющей компании, — говорится в сообщении.

Ранее в управлении Следственного комитета России по Санкт-Петербургу сообщили, что 22-летняя девушка пострадала от падения ледяной глыбы в переулке Крылова. По факту травмирования возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Кроме того, пресс-служба МЧС России сообщила, что при обрушении кровли цеха на улице Заводской в Тульской области погиб один человек, еще один остался под завалами. По предварительным данным, крыша рухнула под тяжестью снега и льда.