«Суперкрысы» заполонили улицы европейских городов

Из-за глобального потепления в европейских городах растет популяция крыс, передает Euractiv. Например, в Риме их насчитывается около 7 млн, в Париже — 6 млн, а в Брюсселе — почти 2 млн.

Грызуны, в частности крысы, все чаще появляются в подвалах, парках, около мусорных контейнеров и в других местах общего пользования. Это привело к тому, что борьба с крысами превратилась в политическую проблему для Евросоюза.

Из-за того что традиционные яды стали неэффективными, власти прибегают к более токсичным химическим веществам. У крыс со временем формируется генетическая резистентность и к этим препаратам. Помимо этого, химические вещества оказывают негативное воздействие на экосистему.

В Евросоюзе намерены создать новый регламент для более эффективного управления популяцией грызунов. Однако зоозащитники против применения ядов и предлагают альтернативные методы, включая контрацептивы для крыс. Тем не менее, эти средства пока не получили одобрения в Европе.

