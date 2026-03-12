Олимпиада и Паралимпиада — 2026
12 марта 2026 в 14:17

«Суперкрысы» заполонили улицы европейских городов

Европейские города подверглись нашествию миллионов крыс

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Из-за глобального потепления в европейских городах растет популяция крыс, передает Euractiv. Например, в Риме их насчитывается около 7 млн, в Париже — 6 млн, а в Брюсселе — почти 2 млн.

Грызуны, в частности крысы, все чаще появляются в подвалах, парках, около мусорных контейнеров и в других местах общего пользования. Это привело к тому, что борьба с крысами превратилась в политическую проблему для Евросоюза.

Из-за того что традиционные яды стали неэффективными, власти прибегают к более токсичным химическим веществам. У крыс со временем формируется генетическая резистентность и к этим препаратам. Помимо этого, химические вещества оказывают негативное воздействие на экосистему.

В Евросоюзе намерены создать новый регламент для более эффективного управления популяцией грызунов. Однако зоозащитники против применения ядов и предлагают альтернативные методы, включая контрацептивы для крыс. Тем не менее, эти средства пока не получили одобрения в Европе.

Ранее в торговом центре Lucky Plaza в Сингапуре крыса упала с потолка в тарелку с супом посетительницы ресторанного дворика. На опубликованном видео видно, как грызун выбирается из тарелки и бежит по столу, заставив пару вскочить и собирать вещи.

