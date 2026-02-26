Супермаркет закрыли из-за нашествия гигантских крыс

Бутырский суд Москвы приостановил на 80 суток работу магазина сети «Магнит» из-за крупных крыс. Отмечается, что грызуны лакомились овощами и оставляли следы жизнедеятельности в торговом зале.

Постановлением Бутырского суда города Москвы АО «Тандер» назначено наказание в виде административного приостановления деятельности на 80 суток предприятия розничной торговли на улице Костромской в городе Москве, — сообщили в суде.

В ходе судебного разбирательства было подтверждено, что в магазине «Магнит» на Костромской улице в Москве Роспотребнадзор обнаружил грубые нарушения санитарных норм. В торговом зале и на складе были найдены экскременты и следы погрызов грызунов на овощах. Кроме того, санитарное состояние магазина признано неудовлетворительным: не выполняется регулярная влажная уборка с дезинфекцией, складские помещения захламлены, несвоевременно вывозится мусор, а упакованные продукты хранятся прямо на полу.

Ранее в Москве крысы пробрались в салон автомобиля жителя Коммунарки. Хозяин машины обнаружил «подарок», когда собирался ехать на работу. По словам владельца автомобиля, крысы проникли в машину через дыру в заднем сиденье и повредили проводку.