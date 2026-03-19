Названы лучшие направления для бюджетного путешествия с детьми

Турэксперт Гажиенко назвал Турцию лучшим местом для бюджетного отдыха с детьми

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Турция является лучшим местом для бюджетного отдыха с детьми, заявил NEWS.ru владелец турагентства тревел-эксперт Тариел Гажиенко. По его словам, другим популярным направлением можно назвать Абхазию, которая порадует природными достопримечательностями.

Есть немало направлений, где можно отлично отдохнуть с детьми без больших затрат. Конечно, на первом месте стоит Турция — одно из самых популярных направлений для семейного отпуска. Пока по соотношению цена — качество у этой страны нет конкурентов. Абхазия — близкий и недорогой вариант для россиян. Всего несколько часов пути — и вы на берегу Черного моря. В Абхазии живописная природа: горы, озера, водопады и реликтовые леса. Можно совместить пляжный отдых с экскурсиями к природным достопримечательностям, — сказал Гажиенко.

Он добавил, что еще одним популярным направлением является Египет, привлекающий туристов теплым морем и бюджетными турами. По словам эксперта, для детей там масса развлечений: коралловые рифы для снорклинга, аквапарки, поездки к пирамидам и в пустыню.

Курорты Краснодарского края — классический вариант бюджетного семейного отпуска. Сочи, Анапа, Геленджик и Туапсе предлагают разные возможности: от шумных набережных и аквапарков до тихих пляжей и заповедных мест. Можно выбрать жилье в частном секторе или санатории, готовить самостоятельно или питаться в столовых и кафе с доступными ценами, — отметил Гажиенко.

Он посоветовал избегать пиковых сезонов, что поможет сэкономить на транспорте и жилье, а также не сталкиваться с толпами отдыхающих. По словам турэксперта, идеальным временем для семейной поездки является ранняя осень и поздняя весна.

Многие родители уверены: отпуск с детьми — это всегда дорого. На практике совместить экономию и комфортный отдых всей семьей вполне реально, нужно лишь изменить подход. Секрет в том, чтобы сместить фокус с развлечений по шаблону на живое общение и новые впечатления. Детям часто интереснее простое: запустить воздушного змея на поле, собрать камни необычной формы у реки, понаблюдать за птицами, испечь картошку на костре, поиграть в прятки в лесу или нарисовать карту сокровищ, — объяснил Гажиенко.

Ранее турэксперт Наталия Ансталь заявила, что Черногория может стать приоритетным направлением для отдыха в качестве альтернативы Турции из-за схожих климатических условий. По ее словам, также можно рассмотреть варианты с путешествием во Вьетнам или Египет.

Виктория Молчанова
Яна Стойкова
