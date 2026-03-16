Названа главная альтернатива отдыху в Турции

Черногория может стать приоритетным направлением для отдыха в качестве альтернативы Турции из-за схожих климатических условий, заявила NEWS.ru турэксперт Наталия Ансталь. По ее словам, также можно рассмотреть варианты с путешествием во Вьетнам или Египет.

Изменений [в виде отмены туров в Турцию у россиян] мы не наблюдаем, потому что люди не отказываются от путешествий и не перебронируют их в глобальных масштабах. Но в любом случае мы следим за ситуацией, потому что вероятность исхода событий [на Ближнем Востоке] может быть абсолютно разной. Если кто-то опасается лететь, то здесь вариантов много. Черногория, вероятно, будет одной из первых альтернатив, потому что по климату она плюс-минус схожа, — поделилась Ансталь.

Она подчеркнула, что в Юго-Восточной Азии наступает межсезонье, и Китай в данный период подходит только для экскурсионных поездок — такие города, как Шанхай, Гонконг и Пекин, могут быть интересны для осмотра достопримечательностей. Также, по словам турэксперта, в Японии в это время года побережье часто сталкивается с тайфунами, и это может создать неудобства для туристов.

Можно съездить во Вьетнам, но важно учитывать погодные условия. В целом ситуация нормальная. Египет тоже можно рассмотреть, но там будет жарко. Либо можно выбирать что-то ближе, к примеру, страны СНГ. Можно Шри-Ланку — Тринкомали. Мы находимся в положении, где выбираем из того, что доступно. Мальдивы также возможны, — резюмировала Ансталь.

Ранее сообщалось, что туристическая отрасль Турции сталкивается с массовым аннулированием бронирований. Эта ситуация обусловлена продолжающимся конфликтом на Ближнем Востоке. Однако, по мнению экспертов, турпоток из России может частично компенсировать убытки.