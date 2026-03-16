16 марта 2026 в 16:30

Названа главная альтернатива отдыху в Турции

Турэксперт Ансталь: Черногория будет главной альтернативой отдыху в Турции

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Черногория может стать приоритетным направлением для отдыха в качестве альтернативы Турции из-за схожих климатических условий, заявила NEWS.ru турэксперт Наталия Ансталь. По ее словам, также можно рассмотреть варианты с путешествием во Вьетнам или Египет.

Изменений [в виде отмены туров в Турцию у россиян] мы не наблюдаем, потому что люди не отказываются от путешествий и не перебронируют их в глобальных масштабах. Но в любом случае мы следим за ситуацией, потому что вероятность исхода событий [на Ближнем Востоке] может быть абсолютно разной. Если кто-то опасается лететь, то здесь вариантов много. Черногория, вероятно, будет одной из первых альтернатив, потому что по климату она плюс-минус схожа, — поделилась Ансталь.

Она подчеркнула, что в Юго-Восточной Азии наступает межсезонье, и Китай в данный период подходит только для экскурсионных поездок — такие города, как Шанхай, Гонконг и Пекин, могут быть интересны для осмотра достопримечательностей. Также, по словам турэксперта, в Японии в это время года побережье часто сталкивается с тайфунами, и это может создать неудобства для туристов.

Можно съездить во Вьетнам, но важно учитывать погодные условия. В целом ситуация нормальная. Египет тоже можно рассмотреть, но там будет жарко. Либо можно выбирать что-то ближе, к примеру, страны СНГ. Можно Шри-Ланку — Тринкомали. Мы находимся в положении, где выбираем из того, что доступно. Мальдивы также возможны, — резюмировала Ансталь.

Ранее сообщалось, что туристическая отрасль Турции сталкивается с массовым аннулированием бронирований. Эта ситуация обусловлена продолжающимся конфликтом на Ближнем Востоке. Однако, по мнению экспертов, турпоток из России может частично компенсировать убытки.

Максим Кирсанов
Софья Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Девушек из Калмыкии задержали во время рейда по поиску мигрантов
Маск назвал церемонию «Оскар» невыносимой
«По ней нет данных»: военный эксперт назвал козырь Ирана, пугающий США
«Уверен на 100%»: Grok проанализировал спорное видео с «погибшим» Нетаньяху
«Мозги должны быть»: экс-тренер «Урала» об убившем бизнесвумен футболисте
Врач перечислил опасные причины утренних отеков
У верховного лидера Ирана появился новый советник
«Брат, мы отомстим»: боевые товарищи поддержали Дацика после смерти сына
Плющенко обратился к Тутберидзе из-за перехода к ней его воспитанников
Хакамада увидела сходство Москвы с одним американским городом
Дубцова назвала причины резкого похудения
Иран разбомбил ракетные склады в Израиле и базу США в Катаре
В Госдуме высказались о недопуске в прокат фильма «Скуф»
Политолог объяснил, почему визит советников Макрона в Россию провалился
«Другого не будет»: экс-игрок поддержал Талалаева после драки в матче РПЛ
ЕС внес трех Героев России в санкционные списки
«Бутырка» подала иск к десяткам заключенных
Россиянам ответили, могут ли уволить за токсичность
Ушел из жизни один из старейших актеров МХАТ
Юрист предупредила, какие неточности в трудовой книжке сокращают пенсию
Дальше
Самое популярное
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

