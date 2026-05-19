Иран открестился от ударов беспилотников по ОАЭ

Иран не запускал беспилотники в сторону АЭС в ОАЭ, передает иранское агентство Tasnim со ссылкой на иранский военный источник. Тегеран считает Израиль виновным в этом нападении.

Эти удары БПЛА по ОАЭ были осуществлены Израилем, и именно он пытается спровоцировать ОАЭ на более негативную роль на Ближнем Востоке, направленную против Ирана и других стран мусульманского мира, — сказал военный источник.

Ранее Минобороны ОАЭ сообщило, что система противовоздушной обороны перехватила два дрона над атомной электростанцией «Барака». Еще один дрон поразил электрогенератор за пределами внутреннего периметра АЭС. В министерстве уточнили, что ведется расследование для установления источника атак. После его завершения ведомство раскроет дополнительные подробности. Также в Минобороны подтвердили готовность оперативно отреагировать на любую угрозу.

До этого сообщалось, что в районе АЭС «Барака» начался пожар. Центр по чрезвычайным ситуациям Абу-Даби подтвердил, что никто не пострадал.

