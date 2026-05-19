Российские авиакомпании приняли решение о полетах в ОАЭ

Почти все российские авиакомпании, которые раньше летали в Объединенные Арабские Эмираты, рассматривают возможность возобновления рейсов в разные сроки, заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров на конференции «Цифровая индустрия промышленной России». Ведомство уже сняло все ограничения на перелеты на Ближний Восток, передает ТАСС.

Практически все российские перевозчики, летавшие в ОАЭ, рассматривают возможность возобновления рейсов в эту страну в те или иные сроки, — подчеркнул Ядров.

Решение о возвращении на маршруты принимают сами авиакомпании с учетом оценки рисков, уточнил глава Росавиации. Ограничения на полеты в страны Ближнего Востока были введены в начале марта на фоне эскалации конфликта в регионе и неоднократно продлевались.

Ранее в «Аэрофлоте» сообщили о возобновлении прямых пассажирских перевозок из Москвы в ОАЭ с 1 июня. Полеты в Дубай будут осуществляться в ежедневном формате один раз в сутки. Для выполнения рейсов авиаперевозчик задействует комфортабельные лайнеры Boeing 737, в которых предусмотрены салоны эконом- и бизнес-класса.