19 мая 2026 в 11:53

Импортера российского газа решили приватизировать в Германии

Правительство Германии начало приватизацию импортера российского газа Uniper

Правительство Германии объявило о начале приватизации импортировавшей российский газ энергетической компании Uniper, сообщает Süddeutsche Zeitung со ссылкой на уведомление министерства финансов ФРГ. Власти намерены сократить государственную долю в компании с 99% до 25% плюс одна акция к концу 2028 года.

Потенциальные инвесторы и компании должны направить заявки в министерство финансов до 12 июня. Одновременно правительство готовится к размещению акций компании на бирже. По данным газеты, власти рассматривают как комбинированный вариант продажи активов через частных инвесторов и биржу, так и использование только одного из этих механизмов. Сокращение доли государства предусмотрено соглашением с Еврокомиссией.

Текущая рыночная стоимость Uniper оценивается примерно в €18 млрд (почти 1,5 трлн рублей). Однако эта оценка может быть завышенной из-за того, что в свободном обращении находится менее 1% акций. Реальная стоимость компании, по данным газеты, может составлять около €10 млрд (844 млрд рублей).

В 2022 году после прекращения поставок российского газа Uniper была вынуждена закупать топливо у альтернативных поставщиков по более высоким ценам. Убытки компании тогда оценивались примерно в €19 млрд (более 1,5 трлн рублей). Для предотвращения банкротства правительство Германии выкупило акции Uniper и предоставило ей финансовую поддержку.

Ранее исполнительный директор Международного бюро мира Райнер Браун заявил, что Европе следует наладить отношения с Россией. По его мнению, Москва не заинтересована в конфликте с НАТО и готова к компромиссам ради снижения напряженности. Эксперт отметил, что теперь шаг навстречу должен сделать Запад. Он добавил, что поддержание разумных отношений с Россией всегда соответствовало интересам Европы.

