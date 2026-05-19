В Белоруссии раскрыли, что поможет преодолеть конфронтацию в Евразии МИД РБ: восстановление связей ОДКБ и ОБСЕ поможет преодолеть конфронтацию

Восстановление взаимодействия Организации Договора о коллективной безопасности и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе могло бы внести вклад в преодоление конфронтации в Евразии, заявил замглавы МИД Белоруссии Игорь Секрета.

Восстановление практического взаимодействия ОДКБ и ОБСЕ — организации, накопившей колоссальный опыт в военно-политической сфере, — могло бы внести весомый вклад в преодоление конфронтации и поиск совместных решений Европы и Азии по снижению напряженности, восстановлению доверия, формированию равной неделимой безопасности на пространстве Евразии, — сказал Секрета.

Ранее постоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что Евросоюз на площадке ОБСЕ больше не упоминает о своем участии в переговорах по Украине.