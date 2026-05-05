День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 мая 2026 в 15:35

В Госдуме разоблачили планы Пашиняна по разрыву отношений с Россией

Депутат Калашников: Пашинян давно планировал разорвать отношения с Россией

Никол Пашинян Никол Пашинян Фото: Thomas Trutschel//IMAGO/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Премьер-министр Армении Никол Пашинян давно вынашивал планы разрыва связей с Россией, выразил мнение в беседе с NEWS.ru глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. В какой-то момент, по его словам, глава армянского правительства «перекрасился» и стал более лояльным к РФ, но все же вернулся к прежнему курсу.

Я хорошо помню, когда он ходил по улицам с рюкзаком и пытался свергнуть Сержа Саргсяна. У него было движение «Елк» — по-армянски «Выход», — и он декларировал выход из ОДКБ и ЕАЭС. Потом, когда политическая ситуация потребовала, Пашинян «перекрасился» и стал более лояльным к России. Но, видимо, внутри это все сидело и сидит до сих пор, — подчеркнул парламентарий.

По его словам, премьер Армении продолжает линию по «сворачиванию» отношений с ОДКБ. Об этом говорит список участников саммита Европейского политического сообщества в Ереване, заметил Калашников.

Сегодня там явные враги России, прежде всего военно-политические, — обратил внимание политик.

Ранее политолог Александр Перенджиев объяснил, что Пашинян пошел на сближение с Евросоюзом, поскольку надеется таким образом удержать власть в своих руках. Перенджиев отметил, что этот курс поддерживает мощная армянская диаспора во Франции. Кроме того, лоббисты самого Пашиняна в западных кругах добиваются для него поддержки со стороны Евросоюза, уверен эксперт.

Власть
Россия
Армения
Никол Пашинян
ОДКБ
Дмитрий Горин
Д. Горин
Елена Васильченко
Е. Васильченко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гладков сообщил о еще одной трагичной смерти в результате удара ВСУ
Названы главные ловушки при покупке залоговой недвижимости у банка
Винный эксперт и опасный доминант: как БДСМ-сессия обернулась смертью
Президент Румынии исключил досрочные выборы после отставки кабмина
В МИД раскрыли, как Запад отнесся к идеям РФ по стратегической стабильности
Байкер сбил известную в сообществе мотоциклистов блогершу
Полиция на Урале бездействует после избиения соседями отца незрячих девочек
Политолог объяснил, к чему приведет выход Армении из ЕАЭС
Трагически ушедшую звезду КВН Рыбалко похоронили в Сочи
Раскрыто, сколько человек попали в больницу после атаки ВСУ на Чебоксары
«Чувствительная потеря»: Коц раскрыл детали уничтожения трех радаров ВСУ
Турция презентовала гиперзвуковую ракету Yildirimhan
Власти России выразили обеспокоенность содействием Японии Украине
Иноагент Лазарева заявила, что ее трое детей хотят вернуться в Россию
Подмосковные врачи чудом спасли пациента с гвоздем в черепе
Охранники московского ЖК избили жильцов и ранили одного из них ножом
США испытали ракету Tomahawk с помощью «раздражающей» Китай установки
Японский политик назвал Россию великой страной
«Клика гнилых элит»: план Европы против России ошарашил журналиста
«Идея избавления»: в МИД России высказались о мировой ядерной угрозе
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.