В Госдуме разоблачили планы Пашиняна по разрыву отношений с Россией Депутат Калашников: Пашинян давно планировал разорвать отношения с Россией

Премьер-министр Армении Никол Пашинян давно вынашивал планы разрыва связей с Россией, выразил мнение в беседе с NEWS.ru глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. В какой-то момент, по его словам, глава армянского правительства «перекрасился» и стал более лояльным к РФ, но все же вернулся к прежнему курсу.

Я хорошо помню, когда он ходил по улицам с рюкзаком и пытался свергнуть Сержа Саргсяна. У него было движение «Елк» — по-армянски «Выход», — и он декларировал выход из ОДКБ и ЕАЭС. Потом, когда политическая ситуация потребовала, Пашинян «перекрасился» и стал более лояльным к России. Но, видимо, внутри это все сидело и сидит до сих пор, — подчеркнул парламентарий.

По его словам, премьер Армении продолжает линию по «сворачиванию» отношений с ОДКБ. Об этом говорит список участников саммита Европейского политического сообщества в Ереване, заметил Калашников.

Сегодня там явные враги России, прежде всего военно-политические, — обратил внимание политик.

Ранее политолог Александр Перенджиев объяснил, что Пашинян пошел на сближение с Евросоюзом, поскольку надеется таким образом удержать власть в своих руках. Перенджиев отметил, что этот курс поддерживает мощная армянская диаспора во Франции. Кроме того, лоббисты самого Пашиняна в западных кругах добиваются для него поддержки со стороны Евросоюза, уверен эксперт.