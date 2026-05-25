«Нужно решить»: Армения продолжает переговоры с РФ о строительстве ж/д пути Армения и Россия продолжают переговоры о строительстве железной дороги к Турции

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что Ереван продолжает переговоры с Россией о строительстве железнодорожного участка к границе с Турцией, передает ТАСС. Однако, по его словам, рассматриваются и альтернативные варианты в случае отсутствия договоренности.

Тот участок железной дороги, которого нет и из-за которого дорога Гюмри — Карс не действует, должен быть построен. Сейчас говорим с российскими коллегами: получится с ними совместно — значит, получится, если нет — найдем другое решение, но этот вопрос нужно решить, — сказал Мирзоян.

Он также подчеркнул, что Армения может стать альтернативным транзитным коридором между Востоком и Западом и намерена использовать этот потенциал.

Ранее Мирзоян заявил, что проблема с запретом на ввоз армянских товаров в Россию «искусственно раздута отдельными политическими лицами». Министр подчеркнул, что каждая страна имеет право ограничивать ввоз некачественной продукции и аналогичные запреты действуют в отношении товаров из других государств.