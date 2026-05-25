Новый замминистра обороны Шулика возглавил аппарат ведомства

Новый заместитель министра обороны России Виталий Шулика назначен руководителем аппарата ведомства, сообщается на официальном сайте Минобороны РФ. Генерал-полковник указан в разделе, посвященном заместителям главы оборонного ведомства.

Шулика Виталий Дмитриевич. Заместитель министра обороны Российской Федерации — руководитель аппарата Министерства обороны Российской Федерации, генерал-полковник, — говорится на сайте.

Ранее по сведениям источника в МВД стало известно, что новым замминистра внутренних дел назначен Алексей Макаров. По его словам, указ подписал президент России Владимир Путин 22 мая.

Кроме того, источники сообщили, что бывший глава Белгородской области Вячеслав Гладков может быть назначен послом РФ в Абхазии. По их данным, его утверждение в этой должности произойдет в ближайшее время. Собеседники также уточнили, что чиновнику предлагали несколько вариантов дальнейшего трудоустройства, в том числе должность заместителя министра экономического развития.

Также Путин назначил Андрея Козлова помощником секретаря Совета безопасности РФ, он пришел на смену Павлу Коновальчику. Экс-помощник, в свою очередь, в апреле стал первым заместителем гендиректора ТАСС.