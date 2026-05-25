Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 мая 2026 в 14:55

Новый замминистра обороны Шулика возглавил аппарат ведомства

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Новый заместитель министра обороны России Виталий Шулика назначен руководителем аппарата ведомства, сообщается на официальном сайте Минобороны РФ. Генерал-полковник указан в разделе, посвященном заместителям главы оборонного ведомства.

Шулика Виталий Дмитриевич. Заместитель министра обороны Российской Федерации — руководитель аппарата Министерства обороны Российской Федерации, генерал-полковник, — говорится на сайте.

Ранее по сведениям источника в МВД стало известно, что новым замминистра внутренних дел назначен Алексей Макаров. По его словам, указ подписал президент России Владимир Путин 22 мая.

Кроме того, источники сообщили, что бывший глава Белгородской области Вячеслав Гладков может быть назначен послом РФ в Абхазии. По их данным, его утверждение в этой должности произойдет в ближайшее время. Собеседники также уточнили, что чиновнику предлагали несколько вариантов дальнейшего трудоустройства, в том числе должность заместителя министра экономического развития.

Также Путин назначил Андрея Козлова помощником секретаря Совета безопасности РФ, он пришел на смену Павлу Коновальчику. Экс-помощник, в свою очередь, в апреле стал первым заместителем гендиректора ТАСС.

Россия
Минобороны РФ
замминистра
назначения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Инженер ответил, как ускорить работу смартфона
Апрельский холод, дожди и высокая влажность: погода в Москве в конце недели
Под Липецком по дороге домой пропали отец и сын
Рособрнадзор объявил предупреждения трем московским вузам
Лавров высоко оценил намерение ряда стран Африки открыть дипмиссии в Москве
Появились кадры атакованного в Средиземном море газовозе «Арктик Метагаз»
Вспышка бруцеллеза произошла в астраханском монастыре
В Госдуме раскритиковали идею выдавать интернет за хорошее поведение
Ученый объяснил, к чему приведет таяние «ледника Судного дня»
Путин поздравил Алиева с Днем независимости Азербайджана
Две книги Лимонова промаркируют из-за упоминаний наркотиков
Священник ответил, оказывают ли давление на РПЦ в Европе
Водитель на BMW сбил двух студентов
«Вызов брошен»: Захарова жестко высказалась о борьбе с историей
Беглый журналист-иноагент подал жалобу на вынесенный ему приговор
Политолог ответил, почему в США не могут обеспечить безопасность Трампа
Терапевт дала советы, как правильно выбрать санаторий
В Генконсульстве раскрыли состояние пострадавших при ДТП в Турции россиян
Защита экс-замглавы метро Москвы Дощатова обжалует приговор
Больше 10 малышей подхватили сальмонеллез в детском центре
Дальше
Самое популярное
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО
Общество

«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа
Общество

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.