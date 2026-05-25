25 мая 2026 в 13:51

В Минобороны России заявили об уничтожении более 400 дронов ВСУ за сутки

Фото: Социальные сети
Российские средства ПВО сбили 417 беспилотников ВСУ за сутки, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в МАКСе. Кроме того, были уничтожены 17 снарядов системы залпового огня HIMARS и четыре управляемые авиабомбы.

Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы, 17 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 417 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Ранее в военном ведомстве заявили, что дежурные силы противовоздушной обороны в ночь на 25 мая уничтожили более 170 украинских беспилотников в небе над Россией. Там указали, что атаке ВСУ с воздуха подверглись 14 регионов страны.

До этого стало известно, что российские силы ПВО за неделю перехватили и уничтожили не менее 3897 украинских беспилотников над территорией РФ. Наибольшее количество беспилотников уничтожили 20 и 23 мая. В эти дни силы ПВО сбили 780 и 800 дронов соответственно. При этом подавляющее большинство атак пришлось на европейскую часть России.

