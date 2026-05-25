Экономист спрогнозировала, что будет с ценами на мебель этим летом

Бюджетная серийная мебель может подорожать на 3–5% летом 2026 года, а кухни по заказу и индивидуальные проекты — на целых 10–15%, спрогнозировала в беседе с «Финансами Mail» экономист Залина Казова. При этом, по ее словам, резкого скачка цен не ожидается, стоимость будет повышаться постепенно с июня по август включительно.

В июне — августе рынок начнет постепенно адаптироваться к новым издержкам. Недорогая серийная мебель может прибавить около 3−5%, мебель среднего сегмента — 5−10%, кухни и индивидуальные проекты — 10−15%, а отдельные импортные позиции при реализации тарифного сценария могут подорожать существенно сильнее. Мебель в России будет дорожать не одномоментно, а постепенно, — высказалась Казова.

По ее словам, локальные распродажи, скидки на старые коллекции или складские остатки не исчезнут, ведь это инструменты для поддержания спроса. Эксперт добавила, что производители не будут резко поднимать цены, чтобы не потерять покупателей. Однако они не смогут долго удерживать прежний уровень цен из-за роста себестоимости.

Ранее бизнес-аналитик Александр Высоких заявил, что с 1 июня цены на аренду жилья увеличатся на 1–1,5% — на рост цен влияет невозможность покупки недвижимости. Растущие расходы хозяев квартир также способствуют повышению арендной платы.