25 мая 2026 в 15:12

Синоптик предупредил москвичей о новой погодной аномалии

Синоптик Цыганков: аномальную жару в Москве сменит аномальный холод

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
На начавшейся 25 мая неделе аномальная жара в Москве сменится аномальным холодом, сообщает RT со ссылкой на замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолия Цыганкова. Снижение температуры затронет всю столицу, наиболее низкие значения ожидаются во второй половине недели. Днем будет до 11–13 градусов, ночью столбики термометров опустятся до двух градусов.

Западный ветер меняется плавно на северо-западный, 5–10 метров в секунду. В этой связи мы всю неделю будем под влиянием холодной части циклона, — пояснил синоптик.

По его словам, всю неделю, кроме выходных, погода будет облачной с прояснениями. В понедельник днем воздух прогреется до плюс 18–20 градусов, а во вторник и среду, 26 и 27 мая, температура опустится до плюс 13–15. В четверг и пятницу столбики термометров покажут плюс 11–13 градусов, в субботу — плюс 11–16. В воскресенье, 31 мая, в столице начнет теплеть: воздух прогреется до плюс 15–20 градусов.

Ночные температуры составят плюс 7–9 градусов. Самая холодная ночь ожидается с пятницы на субботу — плюс 2–7. В ночь с субботы на воскресенье — уже плюс 5–10. Таким образом, холодно будет до субботы включительно, а в воскресенье наступит потепление.

Ранее метеоролог Татьяна Позднякова рассказала, что следующая волна теплой погоды в Москве ожидается в начале лета. Она добавила, что майская жара в столице оказалась неблагоприятной для большинства жителей.

