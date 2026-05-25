Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 мая 2026 в 15:51

В Генконсульстве раскрыли состояние пострадавших при ДТП в Турции россиян

Генконсульство: у россиянки диагностирован перелом носа после ДТП в Турции

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Семь россиян, в том числе трое детей, пострадали в ДТП с двумя микроавтобусами в районе города Серик в Турции, сообщило Генконсульство России в Анталье в Telegram-канале. Тяжело пострадавших нет, у одной туристки диагностирован перелом носа, остальные возвращены в отель.

Тяжело пострадавших в результате аварии нет. У одной туристки диагностирован перелом носа, ей планируется провести операцию. Остальные возвращены в отель, — говорится в сообщении.

Генконсульство находится в контакте с представителями туроператора, страховой компании и турецкими спецслужбами. Диппредставительство держит ситуацию на приоритетном контроле.

Ранее сообщалось, что на 563-м километре трассы М-12 «Восток» в ДТП попал автобус, в котором находились 40 граждан КНДР. По предварительной версии, водитель транспортного средства мог уснуть за рулем. Сам мужчина утверждает, что причиной аварии стал резкий маневр ехавшей впереди «Газели». В результате ДТП пострадали семь человек — пятеро граждан КНДР и оба водителя. Пострадавшие получили травмы легкой степени тяжести, им уже оказали медицинскую помощь.

Азия
Турция
Анталья
ДТП
пострадавшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Инженер ответил, как ускорить работу смартфона
Апрельский холод, дожди и высокая влажность: погода в Москве в конце недели
Под Липецком по дороге домой пропали отец и сын
Рособрнадзор объявил предупреждения трем московским вузам
Лавров высоко оценил намерение ряда стран Африки открыть дипмиссии в Москве
Появились кадры атакованного в Средиземном море газовозе «Арктик Метагаз»
Вспышка бруцеллеза произошла в астраханском монастыре
В Госдуме раскритиковали идею выдавать интернет за хорошее поведение
Ученый объяснил, к чему приведет таяние «ледника Судного дня»
Путин поздравил Алиева с Днем независимости Азербайджана
Две книги Лимонова промаркируют из-за упоминаний наркотиков
Священник ответил, оказывают ли давление на РПЦ в Европе
Водитель на BMW сбил двух студентов
«Вызов брошен»: Захарова жестко высказалась о борьбе с историей
Беглый журналист-иноагент подал жалобу на вынесенный ему приговор
Политолог ответил, почему в США не могут обеспечить безопасность Трампа
Терапевт дала советы, как правильно выбрать санаторий
В Генконсульстве раскрыли состояние пострадавших при ДТП в Турции россиян
Защита экс-замглавы метро Москвы Дощатова обжалует приговор
Больше 10 малышей подхватили сальмонеллез в детском центре
Дальше
Самое популярное
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО
Общество

«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа
Общество

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.