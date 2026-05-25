В Генконсульстве раскрыли состояние пострадавших при ДТП в Турции россиян Генконсульство: у россиянки диагностирован перелом носа после ДТП в Турции

Семь россиян, в том числе трое детей, пострадали в ДТП с двумя микроавтобусами в районе города Серик в Турции, сообщило Генконсульство России в Анталье в Telegram-канале. Тяжело пострадавших нет, у одной туристки диагностирован перелом носа, остальные возвращены в отель.

ей планируется провести операцию.

Генконсульство находится в контакте с представителями туроператора, страховой компании и турецкими спецслужбами. Диппредставительство держит ситуацию на приоритетном контроле.

