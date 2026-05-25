Ученый объяснил, к чему приведет таяние «ледника Судного дня»

Таяние антарктического ледника Туэйтс, который часто называют «ледником Судного дня», приведет к повышению уровня Мирового океана, рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев. Он отметил, что ледник привлекает внимание из-за своих огромных размеров и активной деградации.

Потепление, оно дает нам как бы, с одной стороны, таяние ледника, но подъем воды в Мировом океане происходит еще и за счет физических явлений, то есть расширение воды при более высокой температуре. Поэтому верхний слой воды при более высокой температуре тоже приобретает больший объем, и это усугубляет подъем воды в Мировом океане, — рассказал Киселев.

Ученый подчеркнул, что такие условия представляют опасность для низинных территорий. По его словам, таяние также может повлиять на изменения климата.

Ранее климатолог и биофизик Алексей Карнаухов рассказал, что Мальдивы может затопить из-за таяния ледников. Он отметил, что таяние «ледника Судного дня» может запустить цепную реакцию.