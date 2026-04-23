23 апреля 2026 в 15:37

Климатолог ответил, что ждет Мальдивы из-за таяния ледников

Климатолог Карнаухов: из-за таяния ледников есть риск затопления Мальдив

Мальдивы может затопить из-за таяния ледников, рассказал LIFE.ru ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН, климатолог и биофизик Алексей Карнаухов. Он отметил, что таяние ледника Судного дня может запустить цепную реакцию.

Если так называемый ледник Судного дня сойдет в океан, уровень может подняться на 50 сантиметров. А если запустится цепная реакция откалывания других ледников Антарктиды, суммарный подъем может достичь трех метров. Для многих островных государств это приговор, — рассказал Карнаухов.

Климатолог подчеркнул, что самая высокая точка Мальдив составляет два метра. По его словам, при подъеме воды выше этой отметки остров затонет.

Ранее географ Николай Осокин рассказал, что гибель айсберга А23а, размер которого достигал площади двух Санкт-Петербургов, является естественной. Эксперт подчеркнул, что такие ледники не связаны с потеплением или похолоданием и представляют собой редкое явление.

